SNCF : panne, la circulation des trains interrompue ce mercredi matin entre Valence et Lyon

La circulation est interrompue entre Valence et Lyon depuis 7h30. "A cause d'une panne de signalisation vers Saint-Rambert-d'Albon", précise la SNCF.

"Nos équipes se mobilisent pour résoudre ce problème dès que possible", poursuit la SNCF.



La circulation a aussi été difficile ce mercredi matin entre Lyon et Roanne, à cause de la panne d'un train au niveau de Tarare. Mais tout est rentré dans l'ordre à Tarare.



Edit : la circulation reprend aussi progressivement entre Valence et Lyon.

