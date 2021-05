Courir pour Elles : l'édition 2021 repoussée au 8 mai

L’association Courir pour elles, qui lutte contre les cancers féminins, a décidé de décaler le début de l'évènement au mardi 8 mai pour attendre la fin des restrictions et recevoir un maximum de participants.

Initialement prévu ce week-end, le début de l'édition 2021 de Courir pour elles, contre les cancers féminins, a été repoussé le 8 mai prochain. Les organisateurs ont préféré attendre la levée des restrictions, dont les 10 kilomètres maximum depuis le domicile pour les Français, afin d'accueillir plus de monde. Ce léger décalage prolongera l'aventure jusqu'au 6 juin.

Marche ou course audioguidée

Les contraintes sanitaires empêchent un trop grand rassemblement. Pour faire face à ces conditions, l'association propose une course audioguidée. Vous aurez juste à télécharger l'application sur votre téléphone, choisir le jour et l'heure de votre course à Parilly et enfiler vos écouteurs. Enfin, laissez-vous guider pendant les 5 ou 10 kilomètres, en marchant ou en courant selon votre choix. Pendant votre course une voix vous guidera et vous contera des anecdotes et des découvertes autour de cette cause.

Sur les 17 euros que coûtera le dossard, 75 % du prix est versé aux missions de Courir pour elles . L'argent récolté permet d'accompagner et de financer des activités sportives adaptées aux femmes malades à l'hôpital.