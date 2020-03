Coronavirus : trois services d'autopartage fermés à Lyon

Trois services d'autopartage sont suspendus à Lyon, en raison du coronavirus COVID-19.

Les services d'autopartage Citiz et Yea ! sont fermés à Lyon et cela jusqu'à nouvel ordre. Dans un mail adressé à ses abonnés, Lyon Parc Auto vient d'annoncer la suspension des locations invoquant la santé et la sécurité de ses clients en raison du coronavirus COVID-19. Les réservations sont toutes annulées.

En parallèle, Bluely est également suspendu jusqu'à nouvel ordre : "parce que la santé et la sécurité de nos clients, de nos équipes et de nos partenaires sont d’une importance primordiale pour nous, et conformément aux mesures annoncées par le gouvernement relatives à l’épidémie de Coronavirus Covid-19".

Avec ces suspensions, ce sont donc les trois services majeurs d'autopartage qui sont arrêtés à Lyon.