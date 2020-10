Coronavirus en Auvergne-Rhône-Alpes : la mortalité en hausse de 7 % depuis la rentrée par rapport à 2019 

Selon L'Insee, entre le 1er septembre et le 19 octobre 2020, la mortalité a été en hausse de 7 % par rapport à 2019 et de 8 % par rapport à 2018 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon l'Insee, entre le 1er septembre et le 19 octobre 2020, 9 406 décès , toutes causes confondues, ont été enregistrés en Auvergne-Rhône-Alpes, soit une hausse de 7 % par rapport à 2019 et de 8 % par rapport à 2018. “Ce nombre est toutefois encore provisoire et sera révisé à la hausse prochainement. Et ces évolutions sont légèrement plus fortes que celles enregistrées au niveau national où la hausse est de 5 % par rapport à 2019 et de 6 % par rapport à 2018”, a précisé l'institut de la statistique. Par ailleurs, au niveau départemental, la Loire et la Haute-Loire font partie des dix départements les plus touchés par la surmortalité puisque la hausse est d’environ de 20 % dans ces deux territoires entre 2020 et 2019.

A contrario, le Cantal (-15 %) et l’Ain (- 3 %) font partie de la vingtaine de départements connaissant une baisse de leur mortalité durant la période.

Selon le dernier bilan de Santé Publique France, depuis le début de la crise sanitaire, le Covid-19 a fait plus de 3600 victimes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.