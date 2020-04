Coronavirus : des sénateurs demandent la nationalisation d'une usine de chloroquine près de Lyon

(Photo by GERARD JULIEN / AFP)

Deux sénateurs du Rhône demandent la nationalisation de l'usine Famar à Saint-Genis-Laval. Cette dernière, en redressement judiciaire, produit de la Nivaquine à base de chloroquine. Il ne s'agit néanmoins pas du Plaquénil, hydroxychloroquine, défendu par le professeur Raoult dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19.

Les sénateurs du Rhône Annie Guillemot et Gilbert-Luc Devinaz ont adressé un courrier au ministre de la Santé Olivier Véran pour lui demander la nationalisation de l'usine Famar à Saint-Genis-Laval, près de Lyon. L'entreprise est en redressement judiciaire depuis près d'un an et produit de la Nivaquine, un médicament à base de chloroquine. Il ne doit cependant pas être confondu avec le Plaquénil, hydroxychloroquine, le médicament mis en avant par le professeur Raoult pour lutter contre le coronavirus. Ce dernier est un dérivé de la chloroquine.