Coronavirus : comment récupérer son masque de la région Auvergne-Rhône-Alpes, "jusqu'à 100 lavages"

Ce jeudi 7 mai, depuis Lyon, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a présenté la stratégie de distribution des masques en tissu réutilisables. Comment récupérer gratuitement son masque de la région ?

Le président Auvergne-Rhône-Alpes a présenté la stratégie de distribution de masques en tissu pour les habitants de la région. Neuf millions de masques "professionnels grand public" ont été commandés auprès des entreprises de la région. "Aujourd'hui vous trouvez des masques qui sont des arnaques, nous avons voulu avoir les meilleurs masques" a lancé Laurent Wauquiez lors de sa conférence, annonçant des produits qui seront certifiés et pouvant être lavés au moins 50 fois.

"On va pousser les tests jusqu'à 100 lavages" a confié le président de la région qui a salué le challenge industriel pour "obtenir des masques de cette qualité aussi rapidement".

Des distributions par vague

La distribution auprès des communes va commencer à partir de samedi. Ce sont ces dernières qui se chargeront de la distribution selon les modalités de leur choix (dans la boîte aux lettres, à venir chercher dans un lieu...). Chaque commune communiquera ses modalités de distribution des masques de la région notamment via son site Internet ou les réseaux sociaux.

La distribution par la région se fera par vague : "On s'est fixé un principe, on part de la plus petite commune pour remonter jusqu'aux plus grandes. À partir de ce week-end, 80 % des communes seront couvertes, celles de moins de 2000 habitants. La décision de commencer par les petites communes a été prise car elles n'ont pas eu accès aux commandes et ont moins de moyens".

Avec cette première vague, ce sont 3000 communes, les plus petites qui bénéficieront de deux millions de masques. "Ces maires distribueront à leurs habitants à partir de samedi, dimanche et lundi", précise Laurent Wauquiez.

Ensuite, mercredi prochain, les communes de moins de 5000 habitants seront servies, puis samedi celles de moins de 10 000 dans une semaine, avant de terminer par les plus grandes d'ici 15 jours. A Lyon, la ville mettra en place une plateforme via son site Internet pour pouvoir récupérer ces masques fin mai (voir ici). D'autres, comme les modèles de la métropole pourront être récupérés de la même manière avant.