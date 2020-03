Coronavirus à Lyon : une conférence avec un astronome pour voyager dans l'espace

Le planétarium de Vaulx-en-Velin va organiser une conférence interactive en ligne avec un astronome ce vendredi 27 mars. Un voyage dans l'espace en plein confinement dans la pandémie de coronavirus COVID-19.

Le planétarium de Vaulx-en-Velin ne renonce pas à ses objectifs de médiation scientifique durant cette période de confinement et lance un cycle de conférence interactive en ligne.

La première débutera ce vendredi 27 mars à 14 heures avec pour thème "La formation des galaxies". Elle sera animée par Hervé Dole, astrophysicien à l'IAS - Institut d'Astrophysique Spatiale, Orsay, spécialiste des galaxies.

Il sera possible de la suivre en direct dès 14 heures via la plateforme Twitch (voir ici) et de poser ses questions.