Coronavirus à Lyon : plus forte hausse en réanimation depuis le 31 mai

Dans le Rhône et la région Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de patients malades de la Covid-19 admis en réanimation a fortement progressé ce week-end. La plus forte augmentation depuis le 31 mai dernier.

S'il peut s'agir d'un rattrapage des chiffres du week-end, le dernier bilan de Santé Publique France n'est pas non plus anodin. En effet, le nombre de nouveaux patients hospitalisés en réanimation à cause de la Covid-19 a atteint des valeurs jamais vues depuis fin mai, date du déconfinement.

Concernant les hospitalisations simples, là aussi la hausse existe, mais dans des valeurs encore assez faibles par rapport au printemps dernier. Quand le nombre d'hospitalisations tournait entre 4 et 12 depuis fin mai, le chiffre de 16 a été atteint dans le département ce lundi. Là encore, ce chiffre devra être observé sur un temps plus long, les lundis et mardis étant souvent des jours de rattrapage des données récoltées le week-end.

Pour rappel, c'est pour faire suite à la hausse des différents indicateurs que la préfecture du Rhône a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les rues de Lyon et Villeurbanne.

Ainsi ce 1er septembre au matin en Auvergne-Rhône-Alpes :

297 patients sont encore hospitalisés dans la région (+12 depuis le mercredi 26 août)

22 nouvelles hospitalisations durant les dernières 24 heures

33 personnes dans les services de réanimation (+8). Il y avait 783 patients en réanimation dans la région au plus fort de la crise.

neuf nouvelles admissions en réanimation durant les dernières 24 heures

un nouveau décès en 24 heures

1779 décès au total à l'hôpital dans la région

Pour le 1er septembre, le bilan au 31 août au matin :