Coronavirus à Lyon : plus de 7600 morts dans la région depuis le début de la crise sanitaire

L'épidémie de Covid-19 a déjà causé 7617 décès dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon le dernier point quotidien de Santé Publique France publié ce lundi soir, 4719 malades du Covid-19 sont décédés dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un bilan auquel il faut ajouter les 2898 personnes décédées dans les Ehpad et établissements médicaux sociaux (chiffre du 18 novembre), portant ainsi le total des décès hospitaliers à 7617 personnes.

Au total, 68,2 % des personnes décédées lors d’une hospitalisation pour COVID- 19 avaient plus de 80 ans et seul 0,4 % avaient entre 15 et 44 ans.