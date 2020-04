Coronavirus à Lyon : plus de 700 morts dans les Ehpad de la région

Les résidents en Ehpad et EMS représentent pas loin de la moitié des victimes du coronavirus en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Rhône.

C’est un lourd tribut qui ne figure pas dans les chiffres quotidiens de l’Agence régionale de santé. Pourtant les personnes en Ehpad représentent près de la moitié des victimes du coronavirus de la région selon les chiffres fournis ce vendredi par Santé Publique France. D'après ces derniers, au 14 avril, 713 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus dans les Ehpad et EMS de la région, dont 284 rien que dans le Rhône. Hier jeudi, l'ARS annonçait 927 victimes du Covid-19 dans les hôpitaux. Ce sont donc 1640 personnes qui ont perdu la vie à cause de la maladie dans la région depuis le début de la crise.

Selon Santé Publique France, “en semaine 14 (du 30 mars au 5 avril 2020), a été constaté un excès significatif de la mortalité tous âges par rapport à la mortalité attendue sur cette période (+46,3 % selon les premières estimations). À l’échelon départemental, 4 départements présentaient un excès significatif de mortalité par rapport à la mortalité attendue : l’Ardèche, la Loire, le Rhône et la Haute-Savoie. Les personnes âgées de 65 ans ou plus étaient majoritairement con- cernées par cette hausse de la mortalité toutes causes.”