Coronavirus à Lyon : où sont les 13 clusters de la région Auvergne-Rhône-Alpes ? 

Le département du Rhône est celui qui compte le plus de clusters actifs actuellement.

Selon le dernier bilan de Santé Publique France, 13 clusters sont en cours de suivi ou maîtrisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes au 8 juillet. Parmi eux, 4 ont été répertoriés dans le Rhône, 2 dans l'Ain, 2 dans la Drôme, 2 en Ardèche (un des deux clusters comprend des cas en Ardèche et dans la Drôme), 1 dans la Loire, 1 en Isère et 1 dans l'Allier (cluster comprenant des cas dans l’Allier et le Puy-de-Dôme ).

Dans ces 13 clusters, 6 sont maîtrisés (cinq ont eu lieu dans le milieu familial élargi et un dans le milieu professionnel) et 7 sont en cours d'Investigation (trois dans le milieu familial, un dans une communauté vulnérable, deux dans le milieu professionnel et un dans le milieu scolaire).

Enfin, depuis le 8 mai, 21 clusters ont été clôturés.