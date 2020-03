Coronavirus à Lyon : où jeter ses masques, mouchoirs et gants ?

Supporters de la Juventus de Turin avec des masques au Stade de Lyon (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour faire face au coronavirus, ces objets ne doivent pas être jetés dans n’importe quelle poubelle. Des consignes strictes doivent être appliquées.

Pour se protéger contre le coronavirus, il est conseillé de respecter les gestes barrières, mais aussi de porter des masques et gants quand la situation l'impose. Une fois utilisés, il existe plusieurs consignes pour s'en débarrasser. Premièrement, les masques, mouchoirs, lingettes et gants doivent être jetés dans un sac-poubelle dédié. Une fois rempli, ce sac doit être soigneusement fermé et conservé au moins 24 heures.

Ce délai passé, le sac doit alors être placé dans un autre sac-poubelle des ordures ménagères, puis jeté avec les ordures et non dans la poubelle des déchets recyclables.