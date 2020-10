Coronavirus à Lyon : opération escargot des forains, quels impacts sur la circulation et les TCL ?

Les forains organisent à Lyon depuis ce vendredi 9 octobre au matin une opération escargot contre les dernières mesures anti-coronavirus annoncées par le préfet. La circulation et les transports en commun sont encore fortement impactés.

Depuis ce vendredi 9 octobre à midi, les forains effectuent une opération escargot à Lyon et alentour pour protester contre les dernières mesures annoncées par le préfet pour enrayer l'épidémie de coronavirus. Dans le collimateur des forains, l'annulation des foires et salons, et notamment de la fameuse Vogue des Marrons qui a normalement lieu chaque année à la Croix-Rousse, d'octobre à mi-novembre. Ils s'indignent notamment du traitement différencié entre les forains et les commerçants, qui eux vont pouvoir continuer à travailler.

Une dizaine de camions sont partis en fin de matinée du 8e arrondissement de Lyon, direction le périphérique Laurent Bonnevay. Depuis, ce dernier est coupé à la circulation à la hauteur de la porte des Etats-Unis, en direction de Paris. L'A7 également, est fermée au niveau de Lyon-Centre, en direction de Paris.

Dans Lyon, les ponts Lafayette et Wilson sont coupés, ainsi que la rue Servient entre l'avenue Maréchal de Saxe et le quai Augagneur, et le quai Augagneur lui-même entre le pont Lafayette et la rue Servient.

Les transports en commun ne sont pas épargnés. Le T1 circule depuis ce matin en deux parties de Debourg à Place des Archives puis de Part-dieu - Auditorium à IUT - Feyssine. Il reprend peu à peu son itinéraire habituel.

Quelques bus ont également dû adapter leurs terminus :

le C3 s'arrête désormais à Thiers - Lafayette

le C5 et le bus 9 à Hôtel de ville - Louis Pradel

le C9 à Part-Dieu - Auditorium

le C10 à Orsel

le C12 à Jean Macé

le C13 Sud à Part-Dieu - Servient

le C14 à Saint-Vincent

Les forains sont bien décidés à se rendre à la préfecture, occasionnant sur leur passage des bouchons sur les quais du Rhône et dans le 3e arrondissement de Lyon.