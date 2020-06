Coronavirus à Lyon : les informations en direct ce 4 juin, encore de bons indicateurs

Les bons bilans de l'évolution de l'épidémie de Coronavirus COVID-19 continuent de se suivre à Lyon. Suivez l'évolution de la situation et les dernières informations en direct.

La situation autour de l'épidémie de Coronavirus COVID-19 continue de s'améliorer rapidement. Dès cette semaine, le nombre de patients hospitalisés devrait passer sous la barre des 1000 et celui des réanimations sous les 100. Les bilans sont de plus en plus encourageants, tout en rappelant que le virus qui circule toujours, même plus faiblement. Gestes barrières et masques restent donc toujours aussi importants.

Alors que la situation s'améliore, de grandes échéances se présentent à nous comme l'arrivée des vacances scolaires et l'espoir pour certains de pouvoir voyager dans le pays, mais aussi en dehors des frontières. Mais avant, la grande échéance restera les élections municipales et métropolitaines à Lyon, des choix qui rythmeront les vies des habitants pendant six ans.

Suivez les dernières informations dans notre direct ci-dessous.

Sur mobile, si le direct ne se lance pas, vous pouvez l'afficher en cliquant ici.