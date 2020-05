Coronavirus à Lyon : les informations en direct ce 25 mai, semaine majeure

Une semaine majeure s'ouvre à la Lyon pour la suite du déconfinement. L'évolution de l'épidémie ces prochains jours permettra de savoir si les restaurants et cafés pourront à nouveau ouvrir. Suivez les dernières informations en direct ce 25 mai.

Après deux semaines de déconfinement, le reflux se poursuit dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes et aucun signe n'indique une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus COVID-19, pour l'instant. Néanmoins, les gestes barrières et le masque restent des outils majeurs pour l'éviter, tout comme l'importance de contacter son médecin au moindre symptôme bénin.

La semaine qui arrive est décisive pour la suite du déconfinement. Si le Rhône, et plus largement la région Auvergne-Rhône-Alpes restent en "vert", les restaurants et cafés pourront être à nouveau ouverts début juin.

Suivez les informations en direct ce 25 mai.

Sur mobile, si le direct ne s'affiche pas, vous pouvez l'afficher en cliquant ici.