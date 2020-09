Coronavirus à Lyon : les hospitalisations en hausse dans la région (graphique)

La hausse, amorcée il y a dix jours, du nombre de patients touchés par la Covid-19 hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes, se confirme selon les derniers chiffres publiés ce mardi soir.

Difficile de voir pour le moment une réelle remontée spectaculaire de la pression hospitalière liée à la Covid-19, pourtant, pour la première depuis mi-avril, les indicateurs repartent à la hausse depuis 10 jours. En effet, le nombre de patients hospitalisés à cause de ce coronavirus est passé de 242 le 23 août, le chiffre le plus bas depuis le pic de l'épidémie, à 309 aujourd'hui.

Dans le même temps, le nombre de malades en réanimation qui était tombé à 18 le 27 août est désormais de 36. Un niveau qui n'avait plus été atteint depuis mi-juin. À voir si cette tendance se confirme dans les jours à venir.

C'est en tout cas à cause de cette situation hospitalière, couplée aux différents indicateurs (taux d'incidence et taux de positivité notamment), que la préfecture du Rhône a mis en place le port du masque obligatoire à Lyon et Villeurbanne. “Il faut rappeler que le 15 mars, 50 personnes étaient en réanimation dans la région. Trois semaines plus tard, ils étaient plus de 750”, a insisté lundi Jean-Yves Grall, le directeur de l’agence régionale de santé.