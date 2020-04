Coronavirus à Lyon : les Coursiers solidaires prennent de l'ampleur

L'initiative des Coursiers solidaires de Lyon pour aider les plus fragiles au quotidien durant le confinement prend de l'ampleur.

Lancée par Priscillia Petitjean d'Elles font du vélo, l'initiative des Coursiers solidaires de Lyon est en train de prendre une nouvelle dimension. L'idée est simple, un réseau de coursiers propose d'aider les plus fragiles durant le confinement en allant chercher leurs courses ou médicaments.

L'opération vient de bénéficier d'un coup d'accélérateur grâce à La Ville à vélo qui a choisi de la soutenir et de l'accompagner.

Ceux qui ont besoin des Coursiers solidaires peuvent appeler un standard au 04 78 77 52 12 de 9h à 18h du lundi au samedi, ou se rendre sur la carte dédiée (voir ici).

Quant à ceux qui veulent aider, il est possible de s'inscrire via un formulaire en ligne (voir ici). Plus d'une centaine de coursiers solidaires ont déjà répondu présents à Lyon.