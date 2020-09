Coronavirus à Lyon : les chiffres mercredi soir, presque 100 personnes en réanimation dans la région

Le bilan ce mercredi soir est moins mauvais que mardi dans les hôpitaux de la région. La hausse se poursuit. Mais elle n'est pas forcément exponentielle. Oui, il y a beaucoup d'entrants. Mais aussi, et c'est une très bonne nouvelle, beaucoup de sortants. Le point.

93 personnes sont en réanimation dans les hôpitaux de la région ce mercredi soir. C'est 5 de plus que mardi soir et deux fois plus que le lundi 7 septembre, il y a 9 jours (47 à ce moment-là).

Plus de la moitié des personnes hospitalisées en réanimation dans la région sont prises en soin dans le département du Rhône (53), et notamment dans les HCL (les Hospices civils de Lyon).

Il y a aussi beaucoup de sorties de l'hôpital ce mercredi. Il faudra voir, au cours des prochains jours, si la tendance se confirme. C'est l'un des grands défis du système de santé français, parvenir à contenir les contaminations, et donc les hospitalisations, de façon à les différer et à les étirer dans le temps. Et ainsi ne jamais arriver à saturation.

Ainsi, le bilan ce mercredi 16 septembre au soir en Auvergne-Rhône-Alpes :

660 patients sont encore hospitalisés dans la région (+9 en 24h)

67 nouvelles hospitalisations durant les dernières 24 heures

93 personnes dans les services de réanimation (+5 en 24h). Il y avait 783 patients en réanimation dans la région au plus fort de la crise.

16 nouvelles admissions en réanimation durant les dernières 24 heures

4 nouveaux décès en 24 heures

1816 décès au total à l'hôpital dans la région

Le bilan ce lundi 14 septembre au soir dans le département du Rhône :