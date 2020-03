Coronavirus à Lyon : hospitalisations, réanimations, guérisons, décès, toutes les données en accès libre

De nombreuses données sur les conséquences du coronavirus Covid-19 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et ses départements, dont le Rhône, sont disponibles en ligne.

Chaque jour, l'agence régionale de santé annonce les chiffres des personnes contaminées par le coronavirus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et les départements qui la compose. Un bilan à retrouver quotidiennement sur lyoncapitale.fr. En plus de ces annonces, Santé publique France vient de publier en données ouvertes de nombreux chiffres sur les hôpitaux, dont ceux liés au Covid-19. Ceux-ci sont disponibles sur la plateforme Géodes et mis à jour quotidiennement (ici).

On y retrouve par exemple le nombre de personnes hospitalisées, en réanimation, décédées ou guéries par département et par région (voir tableau ci-dessous). Sont aussi disponibles les données des urgences hospitalières et de SOS Médecin.

Comme nous l'expliquions ce mercredi matin, les données des décès ne comprennent que ceux survenus dans les hôpitaux. Ceux qui ont eu lieu dans les Ehpad ou à domicile ne sont pour le moment pas publiés.