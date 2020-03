Coronavirus à Lyon : fermeture de plusieurs commissariats

Plusieurs petits commissariats de la ville de Lyon vont fermer dans le cadre de la mise en place du contrôle du respect des règles de confinement.

La Police nationale du département du Rhône a annoncé ce mardi la fermeture au public des bureaux de police situés à Écully, Lyon 4e, Lyon 6e (Tête d'Or) et Part-Dieu (centre commercial). Cette décision sera effective jusqu'à nouvel ordre. Dans le cadre des opérations de contrôle du respect des règles de confinement, 100 000 policiers et gendarmes vont être mobilisés, a annoncé le ministère de L'Intérieur.

Afin de mettre en place ce dispositif, les petites antennes locales de police vont fermer leurs portes au public. “On conjugue la sécurité sanitaire des policiers et de ceux qui viennent dans des commissariats et les impératifs de la sécurité. Il faut pouvoir accueillir les gens dans un espace le plus large possible”, a déclaré Michel Lavaud, le chef de la communication de la Police nationale à l'AFP.

En cas de non-respect des règles du confinement, une amende de 38 euros, qui passera prochainement à 135 euros, sera dressée.