Coronavirus à Lyon : 9 nouveaux foyers de contamination dans la région

D'après un dernier bilan de Santé Publique France, ce vendredi, 9 nouveaux foyers de contamination ont été identifiés en Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre de cas augmente aussi dans la région avec 580 tests positifs cette semaine, contre 301 la semaine dernière.

Vigilance dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les derniers chiffres de Santé Publique France, ce vendredi, font état d'une progression de l'épidémie dans la région. Avec presque deux fois plus de cas positifs identifiés cette semaine par rapport à la semaine dernière. 580 contre 301.

Neuf nouveaux foyers de contamination ont été identifiés en Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, 18 clusters sont suivis dans la région, dont "5 considérés comme maîtrisés (suivi des contacts en cours et absence de nouveaux cas 7 jours après le dernier cas)", selon SPF.

"Parmi ces 18 clusters, 7 sont de criticité limitée, 8 modérée et 3 élevée [... ] En cette période estivale, les clusters en lien avec des rassemblements temporaires de personnes (mariages, fêtes de familles ou entre amis) sont de plus en plus nombreux", ajoute Santé Publique France.

La répartition des 18 clusters actuellement dans la région :