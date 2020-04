Confinement à Lyon : une carte des producteurs par la région, mais il y a mieux

Le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, lance un appel aux habitants pour favoriser l'agriculture locale durant le confinement. La région va faire la promotion d'une carte des producteurs, mais pour Lyon, elle ne fait pas le poids face à celle qui a été réalisée par des citoyens.

Avec la fermeture des marchés durant le confinement, de nombreux producteurs de la région se retrouvent privés de certains débouchés. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez vient de lancer un appel aux habitants pour les encourager à privilégier l'agriculture locale.

A cette occasion, la région va faire la promotion d'une carte des producteurs locaux via Google Maps qu'il est possible de retrouver ici.

Néanmoins, cette dernière reste très incomplète et peu lisible pour le département du Rhône et plus précisément Lyon. Dans ce cas-là, pour trouver des producteurs locaux, il est préférable d'utiliser en complément la carte collaborative réalisée par l'association La Belle Bouffe et des citoyens qui peut être consultée ici.