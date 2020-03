Confinement à Lyon : un apéro fenêtre organisé ce vendredi soir à Lyon

En pleine épidémie de coronavirus, en plein confinement, un "apéro fenêtre" est organisé ce soir à 19h à Lyon. Tous les Lyonnais sont invités à se mettre à leurs fenêtres, à leurs balcons en début de soirée pour trinquer (de loin) avec leurs voisins. Ensemble.

"Vendredi, à 19h, on ouvre les fenêtres, on se sert un verre (de vin, de bière ou de sirop de grenadine) et on fait COUCOU à ses voisins", expliquent les organisateurs sur Facebook.

Plus de 8200 Lyonnais vont déjà participer

"Vous pouvez aussi mettre de la musique, vous déguiser, prévoir des banderoles. Tout est permis, à une condition : que vous restiez chez vous", poursuivent les organisateurs.

Ce vendredi à 10h, plus de 8200 Lyonnais ont déjà indiqué sur la page Facebook dédiée qu'ils comptaient participer à cet apéro (la page Facebook dédiée ici).

