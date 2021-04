Collision entre un tram et une voiture près de Lyon : la circulation est arrêtée

Un accident entre un tramway et une voiture a eu lieu vers 18H ce soir à Saint-Priest près de Lyon. Le retour à la normale est prévu vers 19h40.

Il s'agit d'un tram T2. La collision a eu lieu à l'angle de l'avenue Jean Jaurès et de la rue Alfred de Vigny à Saint-Priest. Toute la circulation est à l'arrêt dans le secteur.

"Les stations de Parc Technologique et St Priest Bel Air ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation" indiquent les TCL. L'entreprise de transport annoncent envoyer "des bus relais qui desservent les stations de Porte des Alpes à Saint-Priest Bel Air excepté l'arrêt Esplanade des Arts dans les deux sens de circulation et l'arrêt St Priest Hôtel de Ville en direction de Porte des Alpes uniquement".

La reprise de la circulation normale est estimée à 19h40.