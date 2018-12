Circulation difficile à Lyon pour le début des vacances de Noël

Bison Futé hisse le drapeau orange pour le début des vacances de Noël dans la région. Le trafic sera particulièrement chargé dans la région.

Les vacances de Noël commencent officiellement ce week-end. Des difficultés sont donc attendues et cela commence dès aujourd'hui. Bison futé classe la journée de vendredi orange dans le sens des départs et conseille de ne pas quitter les grandes agglomérations entre 15h et 18h. Le trafic sera dense en particulier sur l’A43 entre Lyon et Chambéry. En revanche la circulation sera classée verte dans le sens des retours.

Samedi, le drapeau orange sera toujours là avec des ralentissements importantes sur l’A43 de 8h à 16h, un pic de bouchons sera attendu entre 11h et 13h. Des difficultés seront présentes sur l’A6 entre Macon et Lyon et sur l’A7 entre Lyon et Orange. L’A42 assistera également à un trafic chargé entre Lyon et Genève.

Pour la journée de dimanche, les conditions de circulation au niveau national seront classés vertes. Toutefois, il est conseillé d’éviter les abords des centres commerciaux en raison des derniers achats de Noël. Bison Futé préconise l'utilisation des transports en commun.

Les départs pour les fêtes de Noël seront particulièrement nombreux depuis la région parisienne ce week-end. Il est recommandé de ne pas quitter les grandes métropoles.