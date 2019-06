Circulation différenciée reconduite vendredi à Lyon : tous les détails

L'épisode de pollution à l'ozone étant très loin d'être terminé, la circulation différenciée est reconduite ce vendredi 28 juin à Lyon. Quels sont les véhicules exclus du périmètre, combien coûte l'amende ? Découvrez tous les détails de la mesure.

La circulation différenciée à Lyon est reconduite ce vendredi 28 juin. Elle pourrait même l'être jusqu'à samedi voire dimanche, l'épisode de pollution à l'ozone étant très loin d'être terminé.

Quel est le périmètre ?

Lyon et Villeurbanne constituent le périmètre, mais il existe des exclusions où l'ensemble des véhicules ont le droit de circuler :

Boulevard Laurent Bonnevay,

Boulevard Pierre Sémard

Boulevard périphérique Nord

autoroute A7, A6 et A42,

L'itinéraire d'accès au par relais de Vaise, le quai Sédaillan, le quai du commerce, le quai de la gare d'eau, la rue Saint-Cyr et la rue du 24 mars 1852,

L'itinéraire entre le boulevard Laurent Bonnevay et le Parc relais de la Soie, la rue Léon Blum, la rue de la Soie et la rue de la Poudrette

L'itinéraire entre l'A7 et le parking de la gare Lyon-Perrache empruntant les bretelles de l'échangeur routier.

L'itinéraire permettant d'accéder et de quitter le parc relais Gorge de Loup par la rue du Bourbonnais, l'avenue Sidoine Apollinaire, la rue du Professeur Guérin, la rue Sergent Michel Berthet et la rue Pépinière Royale.

Quels sont les véhicules interdits et ceux autorisés ?

Seuls les véhicules avec une vignette 0, 1 ou 2 auront le droit de circuler à Lyon et Villeurbanne. Les véhicules avec une Crit'Air 3, 4, 5 ou sans vignette n'ont pas le droit de rouler dans le périmètre.

Quel est le montant de l'amende ?

Les conducteurs de véhicules avec une Crit'Air 3, 4, 5 ou sans vignette qui ne respecteraient pas l'interdiction risquent une amende de 68 euros (véhicules légers), voire 135 euros (poids-lourd). Par ailleurs, ils seront invités à garer leur véhicule et continuer à pied.

Peut-on circuler si on n'a pas encore de Crit'Air, mais que son véhicule est éligible à la vignette 0, 1 ou 2 ?

Oui, mais sous condition. Si vous n'avez pas encore de vignette et que votre véhicule fait partie de la catégorie autorisée, il est possible d'en commander une dès aujourd'hui sur le site Internet dédié (voir ici). Le prix de la vignette est de 3,62 euros avec les frais de port. En la commandant sur le site officiel, il sera possible d'obtenir immédiatement un récépissé. Selon la préfecture "il pourra être présenté en cas de contrôle".

Quelles sont les alternatives ?

Un ticket à 3 euros est proposé par TCL pour voyager en illimité durant une journée sur le réseau de transports en commun de Lyon. Il est également possible d'utiliser Vélo'v gratuitement grâce à des tickets 30 minutes offertes (utilisable plusieurs fois) et disponibles sur les bornes. La métropole de Lyon propose également une plateforme de mise en relation pour le covoiturage (voir ici).

Quelle est la cause de cet épisode de pollution ?

Les oxydes d'azote qui entrainent la pollution à l'ozone sont très largement émis par le trafic routier (lire : qu'est-ce que la pollution à l'ozone).