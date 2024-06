Cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

L'Ain, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placés en vigilance jaune pour un risque d'orages ce lundi par Météo France.

Alors qu'à Lyon et dans la région lyonnaise le temps de ce lundi sera calme, ensoleillé et estival, un peu plus à l'est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des orages pourraient éclater. Météo France a ainsi placé 5 départements de la région en vigilance jaune pour un risque d'orages.

Les départements de l'Ain, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie sont concernés par cette vigilance qui débutera à 10h ce lundi et sera valable jusqu'à 22h dans la soirée.

A noter que la Savoie et l'Isère sont également placés en vigilance jaune pour un risque de crues ce lundi.