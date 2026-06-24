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Véronique Sarselli s’est rendue au Hub des Sécurités d’Ecully mardi 23 juin.

Centre pour mineurs isolés : la Métropole de Lyon retire son contentieux contre la Ville d'Ecully

  • par Loane Carpano

    • La nouvelle présidente de la Métropole de Lyon a retiré le contentieux, déposé par son prédécesseur, contre le maire d'Ecully, concernant l'avenir de l'ancien site du CESI.

    Mardi 23 juin, la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, s'est rendue à Ecully. L'occasion de visiter le Hub des Sécurités, mais aussi d'apaiser les relations entre la collectivité et le maire de la commune, Sébastien Michel. Après des discussions avec le maire LR, la présidente de la collectivité a en effet décidé de retirer le contentieux engagé par la Métropole, il y a près de deux ans, contre la Ville d'Ecully.

    Pour rappel, trois contentieux avaient été déposés par l'ancien exécutif écologiste, après que le maire d'Ecully a refusé l'installation d'un centre pour mineurs non-accompagnés, sur l'ancien site du CESI. Selon Sébastien Michel, la décision avait été prise par l'ancien président de la Métropole, Bruno Bernard, sans concertation avec la municipalité.

    "Je me félicite de cette excellente nouvelle pour Écully et remercie la présidente pour cette décision. Cela dit beaucoup de la conception des relations entre la Métropole de Lyon et les communes : des relations basées sur la confiance, le dialogue et la concertation", écrit ce mercredi Sébastien Michel dans un communiqué.

    Quel avenir pour l'ancien site du CESI ?

    Si la justice avait donné raison à Sébastien Michel pour les deux premiers contentieux, un troisième était en cours et vient donc d'être annulé. "A Ecully, il y a eu des relations contentieuses lors du précédent mandat. Aujourd'hui cette méthode là est complètement terminée et nous souhaitons au contraire avoir des relations apaisées et surtout partenariales, de collaboration, de coopération", affirmait déjà la nouvelle présidente lors de sa visite d'hier.

    L'avenir de l'ancien site du CESI fera l'objet d'un travail en collaboration avec la Métropole, les acteurs du campus et les riverains, dans les prochaines semaines. Hier, la présidente évoquait deux projets "qui rendent compatible ce que veut faire le maire et une politique métropolitaine de développement et d'ouverture."

    Lire aussi : Le Hub des Sécurités d’Écully au cœur des ambitions de Véronique Sarselli

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