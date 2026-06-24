Lors du conseil municipal du 25 juin, le groupe Insoumis proposera de créer une indemnité pour les conseillers d'arrondissement sans délégation.

Lors du prochain conseil municipal du jeudi 25 juin, le maire de Lyon, Grégory Doucet, proposera au vote l'augmentation des indemnités versés aux élus. La création d'une nouvelle indemnité de 501 euros mensuels, destinée aux conseillers d'arrondissement délégués, sera notamment soumise au vote, au même titre que l'augmentation de l’indemnité des maires d’arrondissements, des adjoints et des conseillers municipaux.

Une décision que le groupe Insoumis à la Ville de Lyon soutient, mais à laquelle il souhaiterait apporter quelques modifications. "Si le groupe La France Insoumise défend la nécessité de construire un véritable statut de l’élu, il considère que la priorité absolue doit être de soutenir les élus de terrain les plus précarisés, plutôt que d'augmenter l'enveloppe des maires d'arrondissement et des adjoints", affirme-t-il dans un communiqué.

Création d'une indemnité pour les conseillers d'arrondissement sans délégation

Le groupe LFI, présentera alors un amendement, visant "une répartition plus juste". Le groupe proposera de maintenir les indemnités des adjoints au niveau fixé lors du précédent conseil pour "concentrer les efforts sur les élus de proximité."

Ainsi, cet amendement prévoit d'augmenter les indemnités des conseillers d'arrondissement à 712 euros, au lieu des 501 euros proposés par Grégory Doucet. Les conseillers d'arrondissement sans délégation toucheraient quant à eux, 450, 66 euros, contre zéro actuellement.

L'amendement sera proposé demain, lors du conseil municipal.

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