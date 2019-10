Carambolage en direction de Lyon sur l'A43, importantes perturbations

Suite à un important accident sur l'A43 en direction de Lyon, des perturbations sont présentes sur la route ce jeudi matin.

Vers 8h30 ce jeudi matin, un carambolage a eu lieu sur l'A43, en direction de Lyon et à hauteur de Saint-Bonnet-de-Mure. Cet accident impliquerait 5 véhicules, dont un poids lourd après la bifurcation avec l'A432. Les automobilistes sont invités à éviter les secteurs. Les véhicules sont présents la voie de gauche et celle du milieu. D'importants bouchons se sont formés sur la zone. Pompiers, policiers et dépanneurs sont sur place. Selon Autoroute Info, ceux coincés actuellement dans le bouchon devront patienter une heure avant de pouvoir en sortir. Le trafic ne se fait que par le biais de la bande d'arrêt d'urgence.