Capitale du tourisme intelligent, Lyon a reçu une statue spéciale

En septembre, Lyon a été désignée "Capitale européenne du tourisme intelligent". La métropole a reçu un prix sous la forme d'un "élément totem", une statue placée à Confluence.

Depuis quelques jours un "hashtag" géant a été installé dans le jardin du musée des Confluences, à côté du logo OnlyLyon. Il s'agit d'une statue remportée par la métropole de Lyon lorsqu'elle a été désignée "Capitale européenne du tourisme intelligent" en septembre (lire ici).

Ce concours, organisé par l'Union européenne, visait à récompenser les métropoles qui se distinguent en matière de tourisme, mais aussi sur les actions innovantes menées sur le patrimoine, le développement durable, l'accessibilité et le numérique. Lyon a été couronnée, tout comme Helsinki, remportant un an de promotion aux frais de l'Union européenne et une sculpture pour "leur centre-ville". Cette dernière est donc bien arrivée, mais termine à Confluence où elle ne manquera pas de provoquer le débat. Un concours photo devrait être organisé plus tard par la métropole pour faire "vivre" cet élément totem.

Sinon, on pourra toujours conseiller à la métropole de revendre la statue aux enchères et de financer ainsi le déploiement de bornes wifi destinées aux touristes place Bellecour, la norme dans toute ville intelligente qui se respecte.