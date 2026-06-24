Actualité
Les grévistes posant devant le siège de Talogic (©Union locale des syndicats CGT Saint-Étienne)

Loire : reprise du travail à Talogic, "ce n’est que partie remise’’ assurent les grévistes

  • par Augustin Monin

    • Talogic, filiale logistique du groupe Despinasse, a vu ses salariés reprendre le travail après plusieurs jours de grève.

    Les salariés de Talogic, filiale logistique du groupe Despinasse, premier réseau de boucherie traditionnelle en France, ont repris le travail sur le site de La Talaudière (Loire), après quelques jours de grève. Ils ont toutefois retrouvé leur poste sans avoir obtenu satisfaction sur leurs revendications auprès de la direction.

    Damien Ferrier, secrétaire général de l’Union syndicale régionale agroalimentaire et forestière (CGT Rhône-Alpes), avait présenté les revendications des grévistes dès le premier jour du mouvement, le 18 juin. Celles-ci comprenaient une augmentation brute de 200 euros par mois, une revalorisation des primes de panier ainsi que le rétablissement des jours de congé pour enfant malade, supprimés par l’entreprise. Aucune de ces revendications n’a été acceptée par la direction de Talogic.

    Ils étaient pourtant 30, sur les 40 salariés du secteur de préparation de commandes, à avoir arrêté le travail dès le jeudi 18 juin à 5 heures du matin. Un mouvement social déclenché en réaction aux très bons résultats de l’entreprise. Damien Ferrier rapporte notamment que ''la famille Despinasse s’est versée 113 millions d’euros de dividendes en trois ans, c’est un groupe qui fonctionne très bien.''

    Talogic a tenté de casser la grève avec des intérimaires

    Selon Damien Ferrier, l’entreprise Talogic a eu recours à des intérimaires afin de remplacer les salariés en grève. Lorsque ces derniers s’en sont rendu compte, ils en ont informé les intérimaires, qui sont alors rentrés chez eux. Il affirme également que l’Inspection du travail a été saisie et informée de la situation. Contactée par mail, Julie Bosc, directrice chaîne logistique du groupe Despinasse, n’a pas répondu à nos sollicitations.

    Malgré la reprise du travail, Damien Ferrier affirme que "ce n’est que partie remise'" à la suite du bras de fer avec la direction de Talogic. Une véritable culture syndicale semble se développer au sein de l’entreprise. Il indique que ''le nombre de syndiqués est monté en flèche récemment'', sans pour autant souhaiter communiquer ces chiffres. Il assure que les salariés feront preuve de patience afin de mieux préparer un futur mouvement social. ''Despinasse nous montre que seul le rapport de force ne fonctionne pas avec eux ; la prochaine fois, nous serons prêts'', conclut le secrétaire général de l’union syndicale.

    à lire également
    Canicule : le musée des Beaux-Arts de Lyon prolonge sa gratuité

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Canicule : le musée des Beaux-Arts de Lyon prolonge sa gratuité 13:30
    Loire : reprise du travail à Talogic, "ce n’est que partie remise’’ assurent les grévistes 13:13
    Indemnités à Lyon : LFI proposera un amendement pour "concentrer les efforts sur les élus de proximité" 12:55
    Sarselli Michel
    Centre pour mineurs isolés : la Métropole de Lyon retire son contentieux contre la Ville d'Ecully 12:24
    .
    Marie-Claude Stoffel, PDG de Nougat Charbert et Guillot, prend la présidence des Confiseurs de France 11:56
    d'heure en heure
    Ain : escapade familiale au Pays de Gex 11:55
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Vénissieux : un adolescent de 13 ans grièvement blessé après avoir été percuté par une camionnette 11:40
    Quand la canicule va-t-elle se terminer à Lyon ? 11:08
    Hôpital Natecia
    A Lyon, l'hôpital privé Natecia n'est plus certifié par la Haute autorité de santé 10:25
    PAF Police aux frontières
    Près de Lyon : il utilise sa fille pour voler dans un supermarché 09:53
    police Lyon
    Décines : un nouvel incendie volontaire dans un immeuble ravive les inquiétudes 09:20
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Villeurbanne : un incendie ravage 200 m² d’un entrepôt du quartier Grandclément 08:44
    Jeune footballeur en état de mort cérébrale après s'être noyé près de Lyon : ce que l'on sait 08:16
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut