Talogic, filiale logistique du groupe Despinasse, a vu ses salariés reprendre le travail après plusieurs jours de grève.

Les salariés de Talogic, filiale logistique du groupe Despinasse, premier réseau de boucherie traditionnelle en France, ont repris le travail sur le site de La Talaudière (Loire), après quelques jours de grève. Ils ont toutefois retrouvé leur poste sans avoir obtenu satisfaction sur leurs revendications auprès de la direction.

Damien Ferrier, secrétaire général de l’Union syndicale régionale agroalimentaire et forestière (CGT Rhône-Alpes), avait présenté les revendications des grévistes dès le premier jour du mouvement, le 18 juin. Celles-ci comprenaient une augmentation brute de 200 euros par mois, une revalorisation des primes de panier ainsi que le rétablissement des jours de congé pour enfant malade, supprimés par l’entreprise. Aucune de ces revendications n’a été acceptée par la direction de Talogic.

Ils étaient pourtant 30, sur les 40 salariés du secteur de préparation de commandes, à avoir arrêté le travail dès le jeudi 18 juin à 5 heures du matin. Un mouvement social déclenché en réaction aux très bons résultats de l’entreprise. Damien Ferrier rapporte notamment que ''la famille Despinasse s’est versée 113 millions d’euros de dividendes en trois ans, c’est un groupe qui fonctionne très bien.''

Talogic a tenté de casser la grève avec des intérimaires

Selon Damien Ferrier, l’entreprise Talogic a eu recours à des intérimaires afin de remplacer les salariés en grève. Lorsque ces derniers s’en sont rendu compte, ils en ont informé les intérimaires, qui sont alors rentrés chez eux. Il affirme également que l’Inspection du travail a été saisie et informée de la situation. Contactée par mail, Julie Bosc, directrice chaîne logistique du groupe Despinasse, n’a pas répondu à nos sollicitations.

Malgré la reprise du travail, Damien Ferrier affirme que "ce n’est que partie remise'" à la suite du bras de fer avec la direction de Talogic. Une véritable culture syndicale semble se développer au sein de l’entreprise. Il indique que ''le nombre de syndiqués est monté en flèche récemment'', sans pour autant souhaiter communiquer ces chiffres. Il assure que les salariés feront preuve de patience afin de mieux préparer un futur mouvement social. ''Despinasse nous montre que seul le rapport de force ne fonctionne pas avec eux ; la prochaine fois, nous serons prêts'', conclut le secrétaire général de l’union syndicale.