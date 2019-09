Camion couché sur l'A43 : la circulation difficile en direction de Lyon

Suite à un incident de camion à hauteur de Chambéry, la circulation est fortement perturbée sur l'A43.

Ce mercredi matin, le conducteur d'un camion a eu un accident sur l'A43 à hauteur de Chambéry, en direction de Lyon. Le poids lourd est désormais couché sur l'autoroute. La circulation est donc particulièrement perturbée sur le secteur. Il est vivement conseillé d'éviter la zone et de suivre les itinéraires balisés S1 pour les véhicules légers et S3 pour les poids lourds. On ignore pour l'instant quand le retour à la normale pourra être effectif.