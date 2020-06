Bruno Bernard (EELV) et Hitler ? Même combat, pour un patron lyonnais

Le bijoutier de luxe Jean-Louis Maier a comparé l’arrivée des Verts et leur patron Bruno Bernard à celle d'Hitler.

Après les “connards” d'électeurs écologistes de Christophe Marguin, chef des Toques blanches (lire ici), le bijoutier lyonnais Jean-Louis Maier a franchi un nouveau cap dans un podcast d'Arte Radio publié ce mercredi en comparant les Verts à Adolf Hitler. “Hitler est arrivé au pouvoir démocratiquement. Ce n'était pas une bonne idée”, lâche-t-il. “Le danger est au même niveau entre l'arrivée de Bruno Bernard à la tête de la métropole et celle d'Adolf Hitler pour la population lyonnaise ?”, le reprend le journaliste. “Oui. Quand vous avez perdu la démocratie vous ne la retrouvez pas facilement”, répond, le ton presque inquiet, Jean-Louis Maier.

Ce dernier, qui ne cache pas sa proximité avec l’actuel maire de Lyon et François-Noël Buffet, fait partie des signataires et promoteur de l’appel des Acteurs de Lyon, un texte qui circule à bas bruit dans les milieux économiques pour appeler à faire barrage aux écologistes. “Les écologistes, c’est la décroissance et la misère. L’exemple de Grenoble est extrêmement parlant même si Éric Piolle a eu une quasi-victoire au premier tour. Mais les votants et les instances économiques n’ont pas les mêmes préoccupations”, nous expliquait-il le 11 juin dernier.

Finalement, M.Meier est revenu sur ses propos à la fin du reportage. Pour s’excuser ? Pas vraiment. “J'y ai été un peu fort sur le côté nazi. Mais il faut être un peu excessif pour laisser un souvenir”, s'est-il seulement amusé. “Un patron lyonnais compare l'écologiste Bruno Bernard à Hitler Fake news de nos concurrents, insultes et propos nauséabonds de quelques tristes personnages. Vivement dimanche !”, a réagi sur Twitter Bruno Bernard.