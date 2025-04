Bron : un automobiliste positif au cannabis interpellé, plusieurs drogues découvertes chez lui 

Un automobiliste a été arrêté le 29 mars par le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Bron. Positif au cannabis, plusieurs drogues ont également découvert chez lui.

Alors que le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Bron effectuait une opération de surveillance, il repère alors un automobiliste en infraction. Arrêté, le conducteur était alors positif au cannabis et de la résine de cannabis était également été découverte dans le véhicule. Ce dernier a par ailleurs été mis à la fourrière et le permis du conducteur suspendu.

Au domicile de l’individu, 17,39 grammes de résine de cannabis, deux couteaux de découpe, ainsi que des pochons, grinder et nécessaires à la consommation ont été trouvés. La gendarmerie du Rhône rappelle enfin qu’un accident sur cinq implique un conducteur positif aux stupéfiants.