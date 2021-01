Bron : collision entre deux véhicules, un conducteur en fuite

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Un chauffeur en fuite à Bron après un accident avec un autre véhicule.

Le Progrès rapporte qu'un accident a eu lieu à Bron cette nuit, aux alentours de 1 heure du matin. Deux véhicules se seraient percutés au croisement du boulevard des Droits de l’Homme et de l’avenue Charles-de-Gaulle, lieu proche de l'aéroport de Bron.

Si on ne connait toujours pas les circonstances de l'accident, on sait en revanche que le violent impact aurait arraché un panneau de signalisation et blessé au moins un des conducteurs. L'un des chauffeurs aurait aussi pris la fuite après la collision.