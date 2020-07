Bon plan à Lyon : la carte TER illico liberté jeunes à 5 euros, la classique à 15

A l'occasion de l'été, la SNCF casse le prix de la carte TER illico LIBERTÉ JEUNES en Auvergne-Rhône-Alpes.

En temps normal, la carte TER illico LIBERTÉ JEUNES permet aux moins de 26 ans de voyager en TER à - 50 % pendant un an pour 15 euros. Du 1er juillet au 31 août, SNCF Auvergne-Rhône-Alpes a choisi de casser le prix de sa carte pour la faire passer à 5 euros (voir les modalités ici).

Elle permet d'effectuer des déplacements dans toute la région, à tarif réduit, mais aussi vers Mâcon et Genève Cornavin (Via Bellegarde uniquement).

Pour les plus de 26 ans, la SNCF fait passer le prix de la carte illico LIBERTÉ à 15 euros au lieu de 30, avec - 25 % de réduction la semaine et - 50 % le week-end pour les voyages en Auvergne-Rhône-Alpes.

Enfin, la SNCF et les régions ont également lancé un "Pass jeune TER". Pour 29 euros par mois calendaire, les jeunes de 12 à 25 ans pourront voyager en illimité en juillet et août.

De même, les 130 000 abonnés qui ont une offre TER annuelle pourront circuler gratuitement et librement via les TER des autres régions, toujours en juillet et août.