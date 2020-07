BlaBla Ride, l'opérateur de trottinettes électriques aux exigences environnementales les plus élevées du marché

Contenu sponsorisé - “Nous avons toujours travaillé à impulser un nouveau standard écologique exigeant sur le secteur de la micromobilité. Nous sommes les seuls à pouvoir prétendre de ce niveau d’engagement environnemental. Grâce à des efforts quotidiens, notre service de trottinettes électriques en libre-service s’approche toujours davantage de l’impact 0 sur l'environnement ” Lucas Bornert, Directeur Général de BlaBla Ride

A Lyon depuis le 4 février 2019 BlaBla Ride - née en 2020 de l’union entre BlaBlaCar et Voi Technology - témoigne d’un engagement constant et sincère en faveur de l'écologie, contribue activement à la réduction de la pollution et de la congestion urbaine. La stratégie environnementale de la startup est unique sur le marché et se fonde sur deux piliers : offrir un service neutre en carbone et favoriser la multimodalité. L’entreprise travaille notamment en étroite collaboration avec le cabinet de conseil de référence EcoAct sur la stratégie de développement durable. BlaBla Ride est le premier opérateur à atteindre la neutralité carbone en janvier 2020 à Lyon à conduire et publier une analyse du cycle de vie des trottinettes avec le cabinet indépendant EY.

Un service neutre en carbone grâce à une collaboration avec EcoAct

Tous les services BlaBla Ride sont totalement neutres en émissions carbone grâce à une collaboration avec EcoAct, expert français en neutralité climatique. A noter, le service à Lyon est exclusivement approvisionné en énergie 100 % renouvelable produite localement dans une centrale hydroélectrique dans le département de la Drôme.

Le premier rapport sur la longévité des trottinettes réalisé avec le cabinet indépendant EY

BlaBla Ride a collaboré avec le cabinet EY reconnu internationalement sur le premier rapport indépendant portant sur l'impact environnemental des trottinettes électriques à travers l’analyse du cycle de vie de celles-ci. Le rapport met l’emphase sur la réduction de l’impact environnemental de ces modes de déplacement qui sont déjà un élément clé dans la décarbonisation des transports et la lutte contre le changement climatique.

Le rapport souligne que l'éco-conception des engins BlaBla Ride et l'optimisation des opérations permettent d'éviter 93 % des émissions liés aux opérations (recharge, maintenance) et de réduire de 50 % les émissions totales du service (grâce à une réduction de la consommation d'énergie, l'amélioration de la durée de vie de la trottinette, Le modèle de trottinette proposé à Lyon, a une durée de vie technique de plus de 48 mois et une durée de vie opérationnelle vérifiée par un tiers de plus de 24 mois). Selon cet ACV, BlaBla Ride à réduit de 70 % son bilan carbone à Lyon, grâce à de nombreuses actions ambitieuses. Par exemple, l’entreprise déploie des opérations 0 émissions par l’utilisation des batteries amovibles et une flotte entièrement verte. Le modèle opérationnel reposant à 70 % sur des vélos cargos, avec une chaîne de valeur répartie grâce au recours à une entreprise locale, Fends la Bise, fondée à Lyon en 2014, labellisée Lyon Ville Equitable et Durable. BlaBla Ride est le seul acteur en France à proposer cette innovation dans la logistique urbaine à cette échelle.

"La mission de BlaBla Ride repose sur notre conviction que les trottinettes électriques et la micromobilité de manière générale peuvent transformer la façon dont les gens vivent, travaillent et se déplacent à Lyon. Nous sommes ravis de constater que le rapport indépendant d'EY sur l'impact environnemental de nos trottinettes électriques soutient notre argument selon lequel les trottinettes électriques sont efficaces pour réduire la pollution et les émissions des transports urbains. Le rapport montre que les émissions de nos trottinettes électriques Voiager 3 sur l'ensemble de leur cycle sont les plus faibles sur le marché” Lucas Bornert, Directeur Général de BlaBla Ride.

Le rapport est accessible dans son intégralité en cliquant ici un résumé accessible ici.

Un programme de recyclage unique avec le leader dans la valorisation des déchets Paprec pour assurer une maximisation de la durée de vie des trottinettes.

Un programme de recyclage unique a été mis en place en partenariat avec Paprec. Il permet de recycler 100 % des composants qui ne peuvent être réutilisés et plus 70 % des batteries li-ion (quand la moyenne du secteur s'établit à 50 %). BlaBla Ride a un projet pilote ambitieux avec le producteur de trottinettes pour atteindre 80 % de matières recyclées dans la production de trottinettes.

Un programme de réparation et de reconditionnement qui donne une deuxième vie aux batteries a également été développé.

Ce nouveau projet se focalise sur la batterie qui est une composante complexe dans le processus de recyclage. Ce projet pilote s’est basé sur le constat que les batteries deviennent souvent inutilisables en raison d’un petit nombre de cellules endommagées. L’idée est d’optimiser ce procédé en remplaçant les cellules endommagées afin de prolonger la durée de vie des batteries dans son ensemble. Cela permettrait ainsi d’offrir une 2ème vie à la batterie, de revaloriser les autres cellules pour récupérer des éléments chimiques et de réduire les déchets.

BlaBla ride met un point d’honneur sur la politique sociale.

La startup collabore avec la Maison Métropolitaine pour l'Insertion de la Métropole de Lyon dans les futurs recrutements. BlaBla Ride est signataire de la charte des 1000 par laquelle l’entreprise s’engage à recruter via les acteurs de l’emploi local. Au niveau européen, l’entreprise mène un effort constant sur la promotion de la diversité en son sein et à l’augmentation de la part des femmes dans les équipes. Tous les managers sont formés à la prise en compte des préjugés et des discriminations. Autant d’actions, invisibles permettant aux salariés d’évoluer dans un cadre respectueux de l’homme et de l’environnement.