Bison futé : week-end chargé sur les routes autour de Lyon

Selon Bison futé, la circulation s'annonce compliquée à partir de ce vendredi sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Dès ce vendredi, les premiers bouchons vont apparaître autour de Lyon sur les routes des vacances. La journée sera classée rouge dans le sens des départs. Il est conseillé d'éviter l’autoroute A7 entre Orange et Marseille de 12h à 20h et de quitter les grandes agglomérations, notamment Bordeaux, Toulouse et Lyon, avant 15h.

Samedi, même combat. La journée est classée rouge dans le sens des départs et orange dans celui des retours. Évitez l’autoroute A7 entre Orange et Marseille de 11h à 16h dans le sens des départs et entre Orange et Lyon de 9h à 16h dans celui des retours.

Enfin dimanche la journée sera classée verte partout en France. Attention, les retours de week-end vont entraîner des perturbations aux abords de Lyon à partir de 17h. Il est conseillé de rentrer avant cet horaire pour éviter les perturbations.