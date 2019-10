Bison futé à Lyon : orange sur la route de départs jeudi

Les départs pour ce week-end du 1er novembre vont entraîner des perturbations à Lyon ce jeudi soir.

Ce week-end de pont du 1er novembre s'annonce chargé sur les routes de Lyon. Selon Bison Futé, ce jeudi est classé orange dans le sens des départs et vert dans celui des retours. Il est conseillé d'éviter Lyon, ses abords et les grandes agglomérations entre 16h et 19h. Toute la fin de semaine sera classée verte dans les deux sens. Seuls les retours vers Lyon dimanche soir pourraient être compliqués.