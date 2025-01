Deux nouvelles voies de covoiturages vont être aménagées sur l’A6 et l’A42, au premier trimestre 2025. (Photo MaxPPP)

Deux nouvelles voies de covoiturage vont voir le jour au premier trimestre 2025, sur l'A6 et l'A42, à l'entrée de Lyon.

Les voies de covoiturage reconnaissables à leur losange blanc se multiplient en France. Autour de Lyon, elles existent déjà sur deux sections d'autoroute : sur la M7 au sud, entre Oullins-Pierre-Bénite et le quartier Confluence, et sur la M6 entre Dardilly et Tassin-la-Demi-Lune. Au cours du premier trimestre 2025, deux nouvelles voies de covoiturage vont s'ajouter à cette liste, a annoncé le réseau d'autoroute APRR.

7 kilomètres de voies de covoiturage en plus

D'après Michaël Schultz, conducteurs opérations grands projets chez APRR, interrogé sur Autoroute Info, une nouvelle voie sera aménagée sur l'A6 au nord de Lyon, où elle commencera trois kilomètres avant la voie déjà existante, au niveau de la commune de Limonest en direction du sud.

L'autre voie de covoiturage sera située sur l'A42, sur une distance de quatre kilomètre, après la barrière de péage de Beynost et jusqu'à la jonction avec l'A46 et la Rocade Est.

135 d'amende en cas de non-respect

Pour rappel, lorsque le signal lumineux en forme de losange est activé, seuls les véhicules avec au moins deux occupants sont autorisés à emprunter cette voie de covoiturage située sur la voie de gauche. Les transports en commun, les taxis et les véhicules disposant d'une vignette Crit'Air 0 sont également autorisés à y circuler. A noter que les personnes ne respectant pas ces conditions s'exposent à une amende de 135 euros depuis le mois de juillet 2024.

