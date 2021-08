Beau temps prévu à Lyon, beaucoup de créneaux disponibles dans les piscines

Les réservations sont disponibles sur le site de la Ville et les places restent nombreuses.

Avec des températures qui pourront monter jusqu'à 34 degrés et la disparition des nuages, les Lyonnais pourraient avoir envie de se rafraîchir. Les réservations pour les piscines de Lyon sont encore ouvertes jusqu'à septembre et de très nombreux créneaux sont disponibles dans les piscines gérées par la mairie : la piscine Duchère, la piscine Mermoz, la piscine éphémère du parc de la Tête d'Or et le Centre nautique Tony Bertrand. Seule la piscine de Gerland a du fermer ses portes depuis 31 juillet pour des problèmes techniques.

Pour accéder aux piscines, il faudra présenter un pass sanitaire, c'est-à-dire un schéma vaccinal complet (2 doses + 7 jours), un test PCR ou antigénique négatif ou un certificat de rémission du covid-19.