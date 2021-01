Basket : l'ASVEL a un accord de principe pour sa présence permanente en Euroligue

(Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Depuis la saison 2019 - 2020, le club de basket de l'ASVEL participe à l'Euroligue, la compétition majeure en Europe. La formation villeurbannaise va prochainement obtenir une licence "à vie" pour ce championnat.

L'ASVEL a intégré l'Euroligue en 2019 - 2020. Cette compétition est le tournoi de basket majeur au niveau européen. Vendredi, le président de l'instance organisatrice du championnat, Jordi Bertomeu, a indiqué que la formation villeurbannaise était en bonne voie pour obtenir son intégration permanente à cette Ligue. « J'espère qu'au plus tôt, fin février, début mars, nous pourrons annoncer la validation de l'accord et l'intégration de l'ASVEL comme membre à long terme de l'Euroligue, a-t-il déclaré. Nous sommes sûrs que c'est une bonne décision et maintenant nous attendons l'officialisation »

12e équipe à recevoir ce ticket permanent

L'équipe française serait la 12e, sur 18 participants, à recevoir ce précieux sésame. Tony Parker a repris les rênes du champion de France 2019 en 2014. L'ancien basketteur a remercié son homologue européen « de la confiance qu’il accorde au club », ainsi que Jean-Michel Aulas pour « sa confiance incroyable pour réussir ce projet. Nous sommes presque à la ligne d’arrivée, je suis très heureux. On continue de faire avancer le sport en général », s'est-il enthousiasmé.

Au printemps 2018, l'ASVEL avait obtenu une invitation de deux saisons en Euroligue afin de faire ses preuves. Pour l'exercice 2020 - 2021, le bilan de la formation villeurbannaise est de 5 victoires pour 12 défaites. Elle se classe pour le moment 17e sur 18.