Base nautique de Meyzieu : Windsurf, la discipline qui a le vent en poupe

Le windsurf, autrement dit la planche à voile, connaît un certain succès ces dernières années. À quelques encâblures de Lyon, À Meyzieu plus précisément, sur le plan d’eau du Grand-Large, la pratique se démocratise.

Une voile avec une grosse planche de surf. Voilà comment Kévin Michel et Antoine Bernard, respectivement chef de base et chef de base adjoint du Windfoil Windsurf Meyzieu (WWM), résument simplement le windsurf. L’association, qui compte 200 membres, permet la pratique de différentes activités nautiques mais le windsurf fait partie de celles qui ont vraiment le vent en poupe. “Tout le monde peut pratiquer, les hommes comme les femmes, du plus jeune au plus ancien. Le doyen de notre club a 78 ans”, explique Kévin Michel.