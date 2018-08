Auvergne Rhône-Alpes : un trafic encore dense après une journée noire

Après un samedi noir avec plus de 700 km de bouchons enregistré dans le pays, les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes restent chargées dans le sens des retours, mais aussi dans celui des départs vers le Sud.

À l'arrêt sur la route des vacances. Ce samedi a été le théâtre de la deuxième journée la plus difficile et la plus chargée de l'été sur les autoroutes françaises. Lors de ce chassé-croisé entre les "juilletistes" et les "aoûtiens", plus de 700 kilomètres de bouchons ont été enregistrés en France. Les conditions de circulation ont été particulièrement difficiles sur l'autoroute A6 qui relie Paris à Lyon, puis sur l'autoroute A7 qui relie Lyon au Sud Est du pays. Une "autoroute du soleil" encore bien encombrée ce dimanche, malgré les prévisions d'une journée orange dans le sens des départs et vertes dans le sens des retours. Sur l'autoroute A7, plusieurs bouchons se sont créés depuis ce matin suite à des véhicules en panne entre Solaize et Vienne. Un bouchon de 45 kilomètres s'est formé au niveau de Valence, tandis qu'entre Bollène et Orange, les difficultés s'accumulent sur une distance de 72 kilomètres. Dans l'agglomération lyonnaise, le tunnel de Fourvière, qui permet de passer de l'A6 à l'A7 est particulièrement fréquenté avec 7 kilomètres de bouchon dès la sortie du tunnel. Depuis vendredi, il est obligatoire pour les automobilistes lyonnais et les vacanciers qui transitent par la ville de réduire leur vitesse de 20km/h par rapport à celles indiquées sur les panneaux de signalisation. En cause, le pic de pollution à l'ozone en cours dans toute l'agglomération.