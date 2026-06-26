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Photo d’archives de la maison d’arrêt de Lyon Corbas. (Photo de JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Attaques en 2025 contre la prison de Lyon-Corbas: cinq suspects mis en examen

  • par LR

    • Cinq personnes ont été mises en examen dans le cadre de l'enquête ouverte après une série d'attaques contre la prison de Lyon-Corbas en juin et juillet 2025.

    Cinq personnes ont été mises en examen pour une série d'attaques contre la maison d'arrêt de Corbas, près de Lyon, et son personnel, entre juin et juillet 2025, indique vendredi la gendarmerie.

    À plusieurs reprises, des cocktails Molotov avaient été jetés contre la prison, ou sur des voitures ou des maisons. Les faits avaient été filmés et postés sur internet, accompagnés de menaces, rappellent les gendarmes dans leur communiqué.

    Lire aussi : Lyon-Corbas : après l'évasion d'un détenu, la prison visée par des cocktails molotov

    Des attaques commanditées

    Les investigations, menées par la section de recherches de la gendarmerie du Rhône, ont montré que les attaques avaient été commanditées "par un détenu qui recrutait, via les réseaux sociaux, de jeunes exécutants", précisent-ils.

    Lors d'une opération menée lundi dans le Rhône et la Loire, le commanditaire et cinq suspects ont été arrêtés. À l'issue de leur garde à vue, quatre majeurs ont été mis en examen et écroués, tandis qu'un mineur, également mis en examen, a été placé sous contrôle judiciaire.

    En avril 2025, une vague d'attaques, avec des tirs de mortiers voire de Kalachnikov, avait visé des établissements pénitentiaires dans toute la France, et même un lotissement en Isère où résident des agents pénitentiaires. L'enquête a montré que ces faits étaient imputables à des nacotrafiquants et 21 personnes au profil très divers, ont été mises en examen en mai 2025.

    Lire aussi : Près de Lyon, Bayrou, Darmanin et Retailleau au soutien des agents pénitentiaires après les attaques contre des prisons 

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