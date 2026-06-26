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Police. Image d’illustration

Saône-et-Loire : la CCI met en garde les entreprises après une usurpation d’identité

  • par Laura Pierrez

    • Des individus se sont fait passer pour la CCI le mardi 2 juin. Cette dernière alerte donc les entreprises "sur ce type de démarche frauduleuse."

    Une entreprise enregistrée à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat a été contactée par un tiers se faisant passer pour la CCI. Cette dernière a donc communiqué un message de prévention sur son site et ses réseaux sociaux afin "d'alerter les entreprises sur ce type de démarche frauduleuse", indique Emilie Gauthier, chargée de communication de la CCI de Saône-et-Loire.

    L’usurpateur a proposé à l’entreprise de se rendre à la CCI de Chalon ou de convenir d’un appel téléphonique. L’objectif de cet appel frauduleux était de récupérer l’identité de la personne ainsi que la clause relative au bénéficiaire effectif. L’imposteur lui a également proposé de lui envoyer un lien sécurisé afin de "transmettre une copie de sa carte nationale d’identité", indique la chargée de communication. À la suite de cet appel, l’entreprise a contacté la CCI pour alerter de la situation. Aucun autre incident n’a été recensé. 

    Pour rappel, selon l’article 226-4-1 du code pénal : "Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende"

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