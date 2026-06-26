Louison Coiffet s’impose chez les hommes lors du marathon du Mont-Blanc 2026

Après 88 kilomètres et 6 137 mètres de dénivelé positif, Louison Coiffet s’est imposé lors du marathon du Mont-Blanc 2026, en 9 h 30 d’effort.

Louison Coiffet remporte le marathon du Mont-Blanc 2026, l’une des épreuves les plus prestigieuses du calendrier international. Le coureur s’est imposé après 9 h 30 d’effort au terme d’un parcours long de 88 kilomètres, dont plus de 6 km en dénivelé positif.

Suivent derrière lui Ben Dhiman, 40 secondes seulement plus tard, et Cristian Minoggio, très longtemps au contact du duo de tête.

Les coureurs s’étaient élancés ce vendredi matin à 4 h 45 depuis l’église de Chamonix et dans des conditions météorologiques particulièrement compliquées. Au total, 1 022 personnes, 906 hommes et 116 femmes, ont participé à cette édition 2026.