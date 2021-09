Après le séisme en Haïti, la métropole de Lyon vote une aide de 30 000 euros

Suite au tremblement de terre de magnitude 7,2 qui a fait des ravages en Haïti, une somme exceptionnelle a été levée par les conseillers métropolitains ce lundi 27 septembre.





La Métropole de Lyon a débloqué, ce lundi 27 septembre, une aide de 30 000 euros pour venir en aide aux Haïtiens après le terrible tremblement de terre qui a frappé de plein fouet leur île en août dernier. À l’occasion du conseil métropolitain, les élus réunis en visioconférence ont conclu que cette somme allait être reversée à deux ONG « mobilisées auprès des populations » : les associations Solidarités International, présente depuis 2010 sur le sol haïtien et experte en déploiement d’eau et en assainissement, et Handicap international, qui coordonne depuis 2020 l’aide logistique et fournit un service de transport.





Lyon mobilisée pour répondre à l’urgence





« Face à cette terrible catastrophe humaine, la Métropole de Lyon exprime son entière solidarité avec Haïti et se mobilise pour répondre à l’urgence et commencer la reconstruction, a expliqué Hélène Dromain, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de la Coopération européenne et internationale. Les défis sont nombreux, et nous mettons toute notre confiance en ces deux ONG pour leur apporter toute l’aide humanitaire, médicale et logistique possible ».