Appartement étudiant à Lyon : faut-il acheter ou louer ?

Ville étudiante par excellence, Lyon se heurte à la question délicate des coûts du logement pour tous ceux qui arrivent à la rentrée. Est-il plus intéressant de louer ou d'acheter un appartement de petite surface ?

Faut-il acheter ou louer un logement étudiant ? Au bout de combien d'années d'études est-ce rentable d'acheter le studio de son enfant ? La plateforme MeilleursAgents s'est posé la question et a comparé les prix dans les grandes villes étudiantes françaises pour un bien de 20 m² (avec 1,65 % pour un emprunt sur 20 ans, sans apport initial et le bien est revendu à l'issue de son occupation). Lyon se classe sur le podium des villes les moins intéressantes pour l'achat d'un studio étudiant, puisque comme Bordeaux, il faudrait que le cursus dure 17 ans pour que l'opération soit rentable (contre 11 ans pour Paris et 9 ans pour Grenoble). Il est donc plus pertinent de louer dans ces villes, selon l'enquête. À l'opposé à Saint-Étienne, l'opération est rentable au bout de 4 ans d'études. L'étude conclut également qu'il n'est pas intéressant d'acheter pour un cursus équivalant licence. Reste qu'il est aussi possible d'acheter un bien pour les études de son enfant, puis de le mettre en location ensuite une fois les études terminées, avec les contraintes que l'on connaît pour ce type d'opérations (trouver des locataires, percevoir les loyers, usures des lieux, entretien...)